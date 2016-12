2016- Hubungan Brunei & AS penuh signifikan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Dis – Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat (AS) terus mengukuhkan hubungan persahabatan yang wujud sekian lama dan meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang sepanjang 2016.

Hubungan dua hala kedua-dua buah negara yang terus erat, mesra dan komited menunjukkan hubungan yang terjalin lebih 170 tahun itu, terus menekankan prinsip serta teras utama hubungan dua hala berkenaan iaitu keamanan, persahabatan, perdagangan dan pembangunan bersama.

Ini dinyatakan oleh Duta Besar AS ke Negara Brunei Darussalam, Craig B. Allen ketika mengimbas kembali hubungan Brunei-AS sepanjang 2016, hari ini.

Beliau berkata, salah satu acara yang terpenting bagi 2016 adalah keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke AS dan berkenan mengambil bahagian dalam Sidang Kemuncak Pemimpin-pemimpin Istimewa ASEAN-AS di Sunnylands, California.

Sidang kemuncak berkenaan menandakan tahun yang amat bermakna bagi ASEAN serta juga meningkatkan kerjasama strategik di antara ASEAN dan AS.

Beliau juga berkata, pada 2016 juga, Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Haji Mohd Yasmin bin Haji Umar telah berkunjung ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) sebanyak dua kali untuk memeterai dan mengesahkan Perjanjian Paris bersama-sama Setiausaha Negara Amerika Syarikat, John Kerry; Setiausaha Agung PBB, Ban Ki-Moon dan para pemimpin dari lebih 100 buah negara untuk menangani masalah perubahan iklim iaitu salah satu cabaran utama pada masa ini.

Pada masa yang sama, 2016 juga menyaksikan pelbagai pelawat penting dari AS yang berkunjung ke Negara Brunei Darussalam termasuk Duta Khas Jabatan Negara AS ke Komuniti Islam, Shaarik Zafar di mana beliau telah berpeluang untuk membincangkan mengenai pendekatan bagi kedua-dua buah negara untuk bekerjasama dengan lebih baik; serta juga lawatan daripada Komander Armada Pasifik AS, Laksamana Scott H. Swift yang mengadap kehadapan majlis Baginda Sultan yang menunjukkan kerjasama diplomatik dan pertahanan yang kukuh di antara kedua-dua buah negara.

Mengulas mengenai kerjasama pertahanan di antara Brunei dan AS, Allen berkata 2016 menyaksikan Brunei dan AS meneruskan kerjasama pertahanan menerusi Eksesais Kerjasama Latihan dan Kesediaan Apungan (CARAT), yang dipercayai akan terus meningkatkan kerjasama serantau dan mengukuhkan lagi kemahiran profesional di antara anggota tentera kedua-dua buah negara.

Beliau berkata, 2016 juga merupakan tahun yang hebat bagi pertukaran kebudayaan dan pendidikan menerusi pelbagai program pertukaran kerajaan AS bagi penuntut serta golongan profesional seperti Program Kepimpinan Pelawat Antarabangsa, Program Pelajar Asing Fulbright dan Program Kepimpinan Belia Asia Tenggara yang membolehkan belia Brunei untuk memperoleh pengalaman berada dan melawat AS serta pada masa yang sama, meningkatkan lagi kemahiran dan kesefahaman masing-masing.

Sementara itu, Inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara (YSEALI) merupakan salah satu program yang menjadi pilihan dalam kalangan belia di mana ia mempunyai lebih seribu orang ahli di Brunei dengan para ahli terus menunjukkan sikap kepimpinan contoh dan terus bekerjasama dengan rakan-rakan sebaya mereka di rantau Asia Tenggara untuk mencapai penyelesaian kepada cabaran-cabaran negara dan serantau.

Manakala itu, Allen berkata pada awal 2016, Pesta Pendidikan Tinggi AS telah memberikan peluang kepada pelajar, ibu bapa dan pendidik untuk mengenali institusi pengajian Amerika dan acara Lakastah ke Amerika telah memperkenalkan para pengunjung kepada pendidikan, perniagaan, makanan dan tempat-tempat melancong yang menarik di AS.

Beliau juga berkata sepanjang 2016, Kedutaan AS di Brunei Darussalam tidak ketinggalan bekerjasama dengan masyarakat Brunei menerusi pelbagai projek dan program pelbagai tema yang disertai termasuk alam sekitar, pendidikan sivik, kebudayaan, kesenian, muzik dan pembangunan masyarakat.

Allen berkata, 2017 akan menyaksikan peralihan politik Amerika namun begitu beliau pasti bahawa hubungan persahabatan di antara Brunei dan AS akan terus diperkukuhkan serta yakin bahawa hubungan dua hala itu akan terus diperkembangkan.