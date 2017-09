32 pegawai kadet diraikan dalam Upacara Perbarisan Pentauliahan

Oleh Sim Y. H. dan Syahmi Hassan

Gambar Oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Ogos – Seramai 32 orang pegawai kadet iaitu 17 orang pegawai lelaki dan 15 orang pegawai wanita, diraikan dalam Upacara Perbarisan Pentauliahan (Sovereign’s Parade) Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Pengambilan Ke-16 yang diadakan di Padang Kawad Akademi Pertahanan ABDB di Kampung Tanah Jambu, hari ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB berkenan berangkat menyempurnakan Upacara Sovereign’s Parade bagi Pegawai Kadet Pengambilan Ke-16.

Keberangkatan Baginda Sultan di Padang Kawad, Akademi Pertahanan ABDB dijunjung oleh Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Mohd Tawih bin Abdullah dan Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan, Kapten (B) Dato Paduka Abdul Rahman bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, TLDB.

Sejurus keberangkatan, Baginda Sultan berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan seterusnya dijunjung memeriksa perbarisan yang terdiri daripada Kawalan Kehormatan Pengambilan ke-16 seramai 32 orang di bawah perintah Pegawai Perbarisan, Leftenan Madya Muhd Adib Azzuddin bin Haji Ramli, TLDB.

Acara disusuli dengan perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat diikuti perbarisan mara ke hadapan.

Pada upacara tersebut, Baginda Sultan berkenan mengurniakan anugerah bagi pegawai kadet terbaik di setiap jurusan bagi pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-16.

Anugerah tertinggi iaitu Anugerah Pedang Kehormatan (Sword Of Honor) dikurniakan kepada Pegawai Kadet Daniel bin Tanggiling.

Beliau yang berkelulusan Bachelor of Arts (Hons) in Environmental Studies, Universiti Brunei Darussalam, dilantik sebagai ketua platun, Platun 13, Kompeni E, Batalion Pertama, Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB).

Anugerah Pedang Kehormatan merupakan anugerah penghormatan yang tertinggi bagi seorang pegawai kadet yang dikurniakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Anugerah berkenaan merupakan simbol tonggak kecemerlangan keseluruhan terbaik bagi pegawai kadet yang mempunyai pencapaian tertinggi dalam latihan asas ketenteraan, akademik, fizikal, latihan fasa kedua dalam semua aspek keseluruhan.

Di samping itu, pegawai kadet berkenan juga mempunyai ciri-ciri keseluruhan yang mantap dan contoh pegawai terbaik dari segi kepimpinan, komitmen dan menunjukkan keperibadian yang positif dari awal hingga akhir latihan pegawai kadet di Sekolah Pegawai Kadet ABDB.

Baginda Sultan seterusnya berkenan mengurniakan Anugerah Terbaik Akademik kepada Pegawai Kadet Fadhil bin Kolonel (B) Dato Paduka Haji Joharie, TLDB yang berkelulusan Bachelor of Arts (Hons) in Profesional Communcation and New Media, Universiti Brunei Darussalam.

Beliau akan dilantik sebagai pegawai dalam latihan di Kapal Diraja Brunei DARUSSALAM, Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB).

Penerima Anugerah Terbaik Kemahiran Tentera ialah Pegawai Kadet Muhammad Zulfadli Hayat bin Shamsul Hayat, berkelulusan Higher National Diploma in Hospitality Management, Laksamana College of Business.

Selepas ditauliahkan menjadi pegawai tentera, beliau akan dilantik sebagai ketua platun, Platun 4, Kompeni B, Batalion Kedua, TDDB.

Seterusnya diikuti dengan pengurniaan Anugerah Terbaik Ketahanan Latihan Jasmani diterima oleh Pegawai Kadet Abdul Hakim bin Haji Shahrum, berkelulusan Bachelor of Science (Hons) in Information Technology, International Graduate Studies College. Selepas ditauliahkan, beliau akan ditugaskan sebagai ketua platun, Platun 14, Kompeni E, Batalion Pertama, TDDB.

Daripada 32 orang pegawai kadet yang ditauliahkan hari ini, seramai 22 orang ditauliahkan sebagai pegawai TDDB dan 10 orang pegawai TLDB.

Upacara diteruskan dengan tiga kali laungan ‘Daulat Kebawah Duli Tuan Patik’ daripada pasukan perbarisan diikuti bacaan doa oleh Ketua Jabatan Agama ABDB (JA’MAAT), Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, TLDB.

Upacara diteruskan dengan Majlis Junjung Ziarah daripada pegawai-pegawai kadet yang baru ditauliahkan dan keluarga serta menyembahkan pesambah bertemakan ‘Nur Al-Haq’ yang membawa maksud Cahaya Pertahanan kehadapan majlis Baginda Sultan.

Pesambah ini melambangkan pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-16 sebagai aset pertahanan negara yang dilengkapi dengan cahaya pedoman bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada bangsa, agama dan negara.

Baginda juga berkenan menerima junjung ziarah daripada jurulatih-jurulatih, pegawai-pegawai Sekolah Pegawai Kadet termasuk beberapa orang pegawai tentera dari negara-negara sahabat sebelum dijunjung bagi sesi bergambar ramai.

Upacara Sovereign’s Parade merupakan kemuncak latihan ketenteraan intensif yang berprestij bagi Sekolah Pegawai Kadet ABDB dalam melengkapkan pegawai yang baru ditauliahkan dengan ilmu pengetahuan, kepercayaan, disiplin, profesionalisme dan kemahiran kepimpinan. Kursus pegawai kadet pengambilan ke-16 selama 52 minggu itu telah bermula pada 9 September 2016 yang melibatkan pelbagai latihan dan aktiviti ketenteraan khusus untuk meningkatkan kualiti kepimpinan, perwatakan dan intelek sepertimana yang dikehendaki bagi setiap pegawai ABDB.