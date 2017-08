Anugerah Rice Bowl Startup pada Oktober

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Ogos – Rakan kongsi ASEAN Rice Bowl Startup Awards (ARBSA), The Creative Core BN mengalu-alukan orang ramai mencalonkan syarikat-syarikat baru untuk menyertai anugerah Rice Bowl Startup yang dijangka berlangsung Oktober ini.

Anugerah ini adalah ganjaran untuk kecemerlangan, latihan yang baik dan inovatif di samping juga mengiktiraf kegembiraan, risiko dan kerja keras dalam membangunkan dan mempengaruhi setiap orang dalam memacu kejayaan syarikat masing-masing.

Pengasas Bersama The Creative Core BN, Charlotte Lim In Xuen yang juga selaku pengurus Projek Brunei Rice Bowl Startup Awards dan Penganjur Utama Brunei Rice Bowl Startup Awards Jason Tse Tow Joon Chuan berkata demikian pada sidang media di KHub, hari ini.

ARBSA anjuran New Entrepreneurs Foundation (Malaysia) diadakan bagi meraikan semangat inovasi dan keusahawanan dalam ekosistem.

Antara lain tujuan ARBSA ini adalah untuk memberi teladan dan inspirasi kepada rangkaian komuniti bagi siri usahawan, pembuat dasar dan mentor mengenai agenda keusahawanan teknologi inovasi digital.

Ini adalah tahun pertama ARBSA menerima calon-calon dan wakil dari 10 negara ASEAN termasuk Brunei.

Anugerah ini merupakan kecemerlangan dan ciri-ciri permulaan sebagai tanda aras, inspirasi dan contoh kepada orang lain di mana anugerah ini dibahagikan kepada tiga pusingan iaitu peringkat kebangsaan, serantau dan peringkat dunia. Pemenang Regional ARBSA ini akan mewakili Asia Tenggara ke peringkat akhir Anugerah Global Startup 2018.

Pada masa ini, dengan syarikat-syarikat baru dan usahawan tempatan mula mendapat keyakinan dan pengiktirafan dalam karya mereka, di mana anugerah ini diadakan tepat pada masanya.

Anugerah ini buat julung kalinya mencalonkan lima katgeori iaitu Best Social Impact Startup, Best e-Commerce/Supply Chain Start-up, Founder of the Year, Best Newcomer dan Startup of the Year.

Sehubungan itu, pencalonan dibuka sekarang hingga 30 Ogos ini manakala penghakiman akan bermula dari 1 September hingga 30 September dan untuk keterangan lanjut, sila layari laman sesawang https://www.facebook.com/bruneiricebowlstartupawards/.