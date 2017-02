Baginda Sultan utus tahniah kepada Baginda Queen

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 Feb – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland sempena Jubli Nilam pemerintahan Baginda Queen.

Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyifatkan dedikasi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II yang berterusan selama 65 tahun ke arah kebajikan dan perkhidmatan awam telah mendorong dan mempengaruhi kehidupan rakyat British termasuk mereka yang berada di dalam Komanwel dan juga di mana-mana.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap untuk terus memperkukuhkan hubungan tradisi dan persahabatan serta kerjasama yang telah sekian lama terjalin di antara kedua-dua negara dan rakyat pada tahun-tahun mendatang.

Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Baginda Sultan menyampaikan salam muhibah dan semoga Baginda Queen akan sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan kegembiraan.