Brunei, SINGApura kukuhkan pendidikan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 Ogos – Memorandum persefahaman dalam kerjasama pendidikan antara Negara Brunei Darussalam dan Singapura telah dimeterai pada 14 Februari 2006 di Singapura yang mana ia meliputi kerjasama daripada peringkat sekolah hingga ke peringkat universiti termasuk program berkembar sekolah, penempatan guru-guru dan pemimpin sekolah, pertukaran dan kerjasama di antara universiti dalam bidang berkepentingan bersama.

Dalam hubungan itu, penubuhan Kumpulan Kerja Bersama (JWG) dihasratkan untuk memantau dan meneliti semula perkembangan kerjasama di antara kedua-dua buah negara berkenaan dalam bidang pendidikan. Pada masa ini, kerjasama di bawah JWG itu adalah termasuk program berkembar sekolah, Program Penyerapan Guru-guru Melayu Singapura, Program Penempatan Guru-guru Bahasa Inggeris Brunei, Perkhemahan Kembara Pemimpin-pemimpin Pelajar Brunei-Singapura, Program Pertukaran Pelajar dan Kakitangan Teknikal dan Vokasional serta Program NUS bagi Pelajar-pelajar Berbakat.

Perkara itu dinyatakan oleh Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan, Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh dalam kata alu-aluannya semasa Mesyuarat Kumpulan Kerja Bersama di antara Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam dan Kementerian Pendidikan Singapura ke-10 yang berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Seri Begawan, hari ini.

Pada masa yang sama, Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah menyatakan harapan supaya lebih banyak kerjasama di antara Brunei dan Singapura khususnya di antara Kementerian Pendidikan dari kedua-dua buah negara.

Sementara itu, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Singapura, Chan Lai Fung dalam kata alu-aluannya di mesyuarat berkenaan pula menyatakan bahawa hubungan kerjasama di antara Brunei dan Singapura itu merupakan satu hubungan istimewa dan mesyuarat kumpulan kerja bersama itu memberikan peluang kepada kedua-dua belah pihak untuk berkongsi pengalaman dan pandangan dalam bidang pendidikan bagi manfaat bersama.

Mesyuarat JWG itu merupakan mesyuarat tahunan di antara kedua-dua kementerian di mana ia dipengerusikan bersama oleh Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah dan Chan Lai Fung.

Ia merupakan platform untuk membincangkan pelbagai aktiviti dan program pendidikan bersama serta memberikan peluang bagi kedua-dua buah kementerian untuk terus mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pendidikan.

Semasa mesyuarat itu, Kementerian Pendidikan Brunei mengetengahkan perkembangan terkini dalam pendidikan seperti Standard Literasi dan Numerasi Kebangsaan (LNNS) yang dilaksanakan untuk meningkatkan tahap literasi Bahasa Inggeris dan numerasi dalam kalangan pelajar di Brunei serta untuk melengkapkan pembelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Singapura berkongsi mengenai perkembangan terkini pendidikannya dan inisiatif berterusan mereka untuk menyokong pendidikan holistik.

Semasa mesyuarat itu, taklimat mengenai Program Literasi dan Numerasi (LNCP) telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Brunei manakala Kementerian Pendidikan Singapura mengongsi mengenai persediaan mereka bagi PISA.

Dalam mesyuarat itu juga, kerjasama yang sedia ada turut disemak semula dan perkembangan program dan aktiviti di bawah inisiatif kumpulan kerja bersama berkenaan telah disampaikan yang mana ia termasuk program sekolah berkembar di antara sekolah-sekolah rendah dan menengah kedua-dua buah negara, Program Kepimpinan Sekolah Brunei-Singapura, Program Penyerapan Bahasa Melayu bagi Guru-guru Singapura, Festival Belia Singapura dan pelancaran Pameran The Abode of Peace and The Lion City di Singapura.

Terdahulu sebelum mesyuarat itu, delegasi dari Singapura seramai lima orang yang diketuai oleh Chan Lai Fung telah mengadakan lawatan kerja ke Sekolah Menengah Katok di mana delegasi dialu-alukan oleh Pengetua sekolah, Dayang Penroose Saleha binti Haji Mohd Salleh dan Sekolah Rendah Pusar Ulak di mana delegasi dialu-alukan oleh Guru Besar sekolah, Colm McDermont.