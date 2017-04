BSP berusaha untuk jadi lebih produktif

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 April – Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP) kini sedang berusaha meningkatkan kecekapan, menghapuskan pembaziran dan menjadi lebih produktif dengan selamat.

Harga minyak yang rendah pada masa ini mencabar bagi industri pada skala global, bagaimanapun, BSP telah menentukan bahawa persekitaran harga minyak rendah juga merupakan peluang untuk bertambah baik dan menjadi sebuah syarikat yang lebih kompetitif, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh BSP, hari ini. Dalam menyokong strategi syarikat ‘Line in the Sand: Fit for the Future’, seluruh organisasi berkenaan, pasukan-pasukan antara disiplin dan antara jabatan telah dibentuk dan dengan kerjasama rapat bersama rakan-rakan perniagaannya, BSP menyahut cabaran berkenaan.

Usaha-usaha penambahbaikan bersepadu berkenaan dan pemikiran kreatif telah membawa kepada kecekapan, yang merupakan salah satu jalan untuk memastikan BSP akan ‘Fit for the Future’ (Sesuai bagi Masa Depan). Kenyataan itu menjelaskan, penjimatan kos berkenaan dicapai menerusi produktiviti yang dipertingkatkan, bermakna mencapai lebih banyak dengan sumber-sumber yang sama, dengan tanpa kesan ke atas jumlah pekerja dan kontrak.

Pengarah Urusan BSP, Dr. Ceri M. Powell dipetik sebagai berkata, ‘Fit for the Future’ adalah mengenai apa yang BSP perlu lakukan kini, untuk memastikan ia bertahan bagi generasi-generasi akan datang,.

“Lebih banyak boleh dilakukan dengan pemikiran inovatif, fokus, kerjasama rapat dan orang yang bermotivasi dan berazam,” tambah beliau.

Salah satu contohnya baru-baru ini adalah operasi-operasi wireline di mana BSP telah berjaya menukar satu unit wireline daratan dan satu unit wireline luar pantai menjadi operasi 24 jam. Keputusan awal menunjukkan produktiviti kru wireline meningkat lebih daripada 300 peratus dengan pengurang kos lebih daripada 50 peratus dan menghantar lebih banyak tong minyak daripada yang dirancang jika pasukan berkenaan meneruskan operasi 12 jam.

Kontraktor yang terlibat adalah SC Oilfields & Logistics Sdn Bhd yang merupakan syarikat tempatan dengan 90 peratus tenaga kerjanya terdiri daripada rakyat Brunei, bermakna pencapaian itu kebanyakannya dilakukan oleh orang tempatan.

“Saya sangat berbangga dengan usaha fokus dan gigih oleh satu pasukan bersepadu daripada telaga-telaga, operasi-operasi pengeluaran, perancangan, kejuruteraan Petroleum, HSE, logistik dan bersama kontraktor-kontraktor kami.

“Di samping melaksanakan skop dengan selamat, semua ini dilakukan dengan menyelaraskan sumber-sumber sedia ada dan tanpa memerlukan kos tambahan,” tambah Dr. Powell.

Pasukan berkenaan kini memerhatikan operasi-operasi 24 jam bagi kemapanan dan memahami bagaimana untuk mereplikasikannya.

“Ini adalah masa yang menarik dan dengan pasukan-pasukan di keseluruhan BSP secara proaktif menjadi cara memperbaiki cara kerja mereka, kami menjangka lebih banyak kejayaan seumpamanya dalam masa terdekat,” ujarnya lagi.

Kenyataan itu menjelaskan, wireline adalah menggunakan gelendong wayar untuk memasuki telaga. Teknik ini digunakan untuk mengambil ukuran dalam telaga, membuka atau menutup zon-zon pengeluaran berlainan serta untuk menambah atau mengeluarkan peralatan dalam telaga bagi meningkatkan pengeluaran.