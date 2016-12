Elak penyeludupan manusia

Oleh Siti Nur Wasimah S.

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 Dis – Sempena Hari Pendatang Antarabangsa 2016 yang diraikan setiap 18 Disember, Kedutaan Besar Bangladesh di negara ini, pagi tadi, telah mengadakan Program Hari Pendatang Antarabangsa 2016 berlangsung di kediaman rasmi duta di Kampung Sungai Hanching.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Duta Besar Bangladesh di Negara Brunei Darussalam, Timbalan Marsyal Udara Mahmud Hussain.

Program yang dihadiri lebih 50 warga Bangladesh yang berada di negara ini telah dimulakan dengan sebuah tayangan video dokumentari ‘Manpower of Bangladesh – The Work-heroes of Bangladesh’ yang kemudian disusuli dengan taklimat mengenai dengan penyeludupan manusia yang telah disampaikan oleh wakil Pejabat Peguam Negara, Karen.

Karen dalam taklimatnya menyentuh mengenai dengan pengenalan undang-undang pemerdagangan manusia dan latar belakangnya, penunjuk utama untuk mangsa penyeludupan manusia dan peranan misi-misi asing.

Menurutnya lagi, terdapat pelbagai jenis eksploitasi bagi penyeludupan manusia ini seperti eksploitasi seksual, paksaan, perhambaan atau amalan yang menyerupai perhambaan, pengabdian dan pemindahan organ.

Beliau kemudian turut menyentuh mengenai kesalahan pengedaran dan penyeludupan manusia, permohonan kesalahan dan juga kesalahan di bawah pengedaran dan penyeludupan manusia di bawah perintah 2014.

Kedutaan Bangladesh yang menyambut baik program berkenaan juga berharap dapat memberikan kerjasama yang baik terhadap pihak-pihak yang terlibat, para majikan, pekerja dan juga pihak kerajaan untuk sama-sama mengelakkan berlakunya kejadian penyeludupan manusia di setiap negara.

Di samping itu, tujuan program berkenaan juga adalah untuk meningkatkan lagi kesedaran kepada masyarakat di seluruh dunia dalam sama-sama memberikan penghargaan kepada para pekerja asing yang telah pun sama-sama berganding bahu dalam membangunkan sesebuah negara.

Negara ini merupakan destinasi kedua terbesar bagi pekerja Bangladesh di Asia Tenggara dan juga Asia Timur dan pada tahun 2012 dengan mencatat kemasukannya seramai 5,038 pekerja.

Warga pekerja asing termasuk dari Bangladesh telah diberikan pelbagai peluang pekerjaan di negara ini dalam sama-sama berganding bahu untuk membangun Negara Brunei Darussalam.