Honor Magic tampak anggun

ANGGUN, mungkin itu yang boleh digambarkan bagi Honor Magic dengan reka bentuknya yang melengkung dan tampak licin dan berkilat.

Tetapi bukan rupanya sahaja yang menarik perhatian, telefon pintar terbaru Huawei yang dilancarkan di China mingu lalu ini mengetengahkan spesifikasi yang hebat belaka termasuk sensor dan teknologi pengecaman pintar untuk memastikan privasi.

Ia didatangkan dengan sensor WiseScreen yang membolehkan pengguna membuka peranti dengan hanya memandang ke skrin.

Apabila pengguna meletakkan Honor Magic di atas permukaan atau dalam poket, ia akan secara automatik menutup skrin dan mengunci peranti.

Ciri pengecaman pintar FaceCode pula akan hanya menunjukkan pemberitahuan apabila peranti mengesahkan bahawa yang memegang peranti adalah pemilik bukan orang lain. Pengguna akan perlu ‘mendaftarkan’ muka mereka terlebih dahulu pada peranti berkenaan.

Syarikat China berkenaan juga memperkenalkan ciri seperti Google Now on Tap dinamakan Deep Think yang menunjukkan maklumat mengenai sesuatu tempat atau topik apabila pengguna menekan lama punat utama.

Bagi spesifikasinya, Honor Magic menonjolkan paparan melengkung 3D Quad HD Amoled (1440×256 piksel) 5.09 inci dan dikuasakan dengan pemproses lapan teras Kirin 950 berkelajuan 1.8GHz yang dipadankan dengan RAM 4GB serta storan dalaman 64GB.

Peranti dua SIM ini beroperasi menggunakan Android 6.0 Marshmallow dengan UI Honor dan disokong bateri 2900mAh dengan sokongan pengecasan pantas. Syarikat itu mendakwa bahawa baterinya boleh mencapai sehingga 70 peratus dengan tempoh pengecasan 20 minit sementara itu, 10 minit akan memberikan 40 peratus pengecasan.

Daripada segi kamera, ia dilengkapi dengan dua kamera 12 megapiksel di belakang dengan denyaran LED dua tona dan apertur f/2.2 sementara itu, di depan terdapat kamera 8 megapiksel.

Honor Magic mempunyai ukuran 146.1×69.9×7.8mm dan berat 145g. Pilihan sambungannya pula termasuk 4G LTE, 3G, GPRS/ EDGE, Bluetooth 4.2 dan GPS/ A-GPS.