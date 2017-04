Ketahanan Brunei : Satu Ristaan

Oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong

Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Negara Brunei Darussalam

BRUNEI Dalam Ristaan adalah kertaskerja kedua yang telah dibentangkan oleh Haji Zulkiflee bin Haji Abd Latif wakil persendirian dari Negara Brunei Darussalam yang telah menyertai bersama penulis dalam Persidangan Antarabangsa Kedua (ICDETAH 2017) yang berlangsung di Hotel Permai Inn, Terangganu pada 19-21 Mac lalu.

Kertas kerja ini membincangkan tentang cabaran-cabaran yang telah dilalui oleh Brunei dalam mempertahankan kedaulatannya ketika menghadapi kedatangan kuasa-kuasa Barat terutama Inggeris di Kepulauan Borneo.

Dalam kertas kerja ini salah satu peristiwa penting yang menjadi ristaan adalah peristiwa pengambilan Pulau Labuan oleh Kapten Rodney Mundy dalam zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddien II. Imbasan sejarah ini amat penting ketahui oleh rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam untuk menjadi rujukan dan pengajaran tentang semangat serta kepahlawanan orang-orang Brunei dalam mempertahankan kedaulatan negerinya dengan keluasan wilayahnya meliputi Negeri Sarawak, Sabah dan Pulau Labuan. Hal ini jelas sebagaimana rangkap Syair Rakis karangan Pengiran Shahbandar Pengiran Haji Mohammad Salleh:

Pulau Labuan di minta segera

Akan jalan tiang bendera

Di sana tepat berkira-kira

Dari Sarawak ke Singapura.

Dagang tercangang mendengar titah

Hati di dalam sangat gelabah

Labuan bukannya mudah

Alamat Negeri di bawah perintah

Sejak 1841 James Brooke (1842-1868) dan pengganti-penggantinya: Charles Brooke (1868-1917) dan Charles Vyner Brooke (1917-1946) bertapak di Sarawak dan berusaha memperluaskan pengaruhnya untuk menguasai wilayah dan ekonomi Brunei melalui dasar expansionist design sebagaimana menurut Rangit Singh: ‘James Brooke and his successor used various means to achieve their expansionist designs: (subversion of Brunei authority, withholding of cession monies, financial inducements, negotiations, ‘gunboat diplomacy’ and even open aggression).

Strategi ini telah digunakan oleh rejim Brooke untuk mengambil hampir keseluruhan daerah dan kawasan tanah jajahan termasuk Brunei sendiri, misalnya Muara Brooketon dan Berambang bagi mengeksploitasi arang batu dan minyak tanah.

Penghasilan yang didapati dari eksploitasi ini dalam tahun 1906 dianggarkan kira-kira berjumlah 14,533 ton. Bagi mendapatkan ekonomi ini mereka juga bersaing dengan British North Borneo Company (BNBC) yang sama meluaskan kawasannya ke barat menuju Lawas. Rajah Brooke sebenarnya mahu menguasai Borneo. Maka untuk menghasilkan cita-cita ini mereka cuba untuk melenyapkan atau memasukkan Brunei ke dalam Sarawak. Melalui ‘designs’ atau polisi peluasan yang dilakukan Dinasti Brooke ini selaras dengan dasar kolonialisme Inggeris untuk mengembangkan kuasanya demi menjaga kepentingan ekonomi perindustrian mereka dalam mendapatkan bahan mentah daripada sebelah timur.

Geografi Pulau Borneo mengalami saingan Eropah seperti Belanda dan Peranchis di mana masing-masing menghala ke Lautan China.

Maka saingan ini mendesak Inggeris untuk mendapatkan sebuah pelabuhan strategiknya di Borneo pada maksud mengawal perjalanan perdagangan India, China dan kemaraan serta peluasan kolonial lain ke atas Borneo.

Pulau Labuan yang terletak di utara Teluk Brunei yang amat strategik ini telah menjadi sasaran mereka, dengan alasan untuk membanteras kegiatan lanun.

Perjalanan James Brooke dari London ke Merudu yang singgah di Singapura dianggap sebagai pucuk dicita ulam mendatang kepada Stamford Raffles, yang membuka Singapura pada tahun 1918 Masihi dan bercita-cita untuk mendapatkan Labuan.

Dengan demikian, Raffles memujuk James Brooke supaya mematahkan niat penerokaannya ke Merudu tetapi sebaliknya mengarah ke Sarawak bagi merebut peluang seperti yang diceritakannya iaitu bagi mengeploitasi hasil bumi dan kekayaan Sarawak.

Kesannya dalam tahun 1842 James Brooke berhasil dan mendapatkan seperti apa yang dimaksudkan oleh Raffles itu. James Brooke dengan mudah sahaja mematahkan pemberontakan di kawasan antimoni Sarawak itu, kerana kebetulan terdapat dua pengiran Brunei yang bertentangan fikiran dan kuasa yang memudahkan lagi cita-cita Raffles ini tercapai. Pengiran Muda Hashim terpaksa menunaikan janjinya kepada James Brooke dengan menyerahkan Kuching dan mengelarnya sebagai ‘Rajah Sarawak. Pengiran Shahbandar Pengiran Haji Mohammad Salleh Pengiran Sermayuda Gabenor Brunei di Sarawak, terusir ke Mukah dan akhirnya ke Brunei. Setelah kejayaan agenda pertama sekarang diteruskan dengan agenda kedua penaklukan Pulau Labuan.

Pada hakikatnya, Sultan Omar Ali Saifuddien II memang reluctant and dilatory in meeting the British demands, bagaimanapun disebabkan ketidak kemampuan Brunei menghadapi kecanggihan angkatan laut British dibawah perintah Kapten Rodney Mundy pada tahun 1846, finally pressed under threat of bomberdment, the treaty of cession was signed and Labuan became colony on 18th December 1846’.

Jelas bahawa gunboat policy iaitu suatu rampasan dengan berperistiwakan kepada pembunuhan ke atas Pengiran Muda Hashim. Peristiwa rampasan ini ada hubungkaitnya dengan karenah dan sikap Pengiran Muda Hashim ketika berada di Kuching.

Akibat tidak tahan, James Brooke menghantar Pengiran Muda Hashim dengan menjanjikan bantuan kepada Pengiran Muda Hashim dalam menuntut takhta kerajaan ke atas Sultan Omar Ali Saifuddin II. Rancangan ini telah mengorbankan Pengiran Muda Hashim sendiri. Kematian Pengiran Muda Hashim dijadikan isu oleh James Brooke bagi mendapatkan Pulau Labuan pada 18 Disember 1846.

Dari kejayaan rampasan ini James Brooke terus merampas Terusan dan Limbang dalam tahun 1890. James Brooke tidak mendapat tentangan dan sekatan terutama dari kerajaan Inggeris sendiri.

Maka ini mendorong beliau terus berniat melenyapkan kewujudan Brunei di Pulau Borneo. Percubaannya itu didahuluinya dengan campur tangan terhadap permasalahan penduduk di daerah Tutong dan Belait supaya bernaung di bawah panji rejim Brooke di Sarawak.

Inilah cabaran yang dilalui oleh Sultan Omar Saifuddien II, Sultan Abdul Momin dan kemudian Sultan Hashim Jamalul Alam Aqamaddin dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Brunei. Maka ini adalah kesan dari strategi gunboat diplomacy yang telah dilaksanakan oleh Regim Brooke.

Kekuatan peralatan gunboat ketika itu adalah mendahului zaman ketenteraan kerajaan kesultananan Melayu. Dalam hal ini sekalipun kemahiran pembuatan mariam dimiliki oleh pakar-pakar kerajaan Melayu namun tandingan kemajuan itu lebih terkebelakangan, baik daripada kualiti, saiz dan kuantitinya.

Begitu juga saiz bala tenteranya. Maka itu gunboat dengan mudah mengalah dan membinasakan sebarang tentangan balas dari kerajaan Melayu dan perlanunan yang menentang kegiatan kolonialis Inggeris.

Bagaimana berdasarkan kepada penemuan beberapa meriam buatan Brunei yang tersimpan di Royal Artillery Museum,Woolwich United Kingdom oleh penulis sendiri membuktikan bahawa Brunei tidak ketinggalan dalam teknologi membuat bedil tembaga, malah dari segi kualiti dan saiznya adalah hampir menyamai meriam dari buatan Barat. Cuma daripada segi kekuatan tentera Brunei tidak berupaya menyaingi tentera dari pihak Inggeris.

Dalam penyelidikan tersebut penulis telah menjumpai tiga buah bedil yang besar saiznya iaitu kepunyaan Pengiran Saiful Rijal, Pengiran Yusuf dan sebuah lagi atas nama Bedil Brunei yang dilengkap dengan ukiran kebruneian dan tulisan jawi.

Disamping tiga laras bedil besar yang berukuran setinggi lebih kurang 10 kaki ini terdapat juga dua bedil berukuran kecil yang dikatakan dibawa dari Brunei. Persoalannya siapakah yang mengambil atau membawa bedil-bedil ini ke London samada dari Brunei ataupun dari Sarawak.

Adakah Kapten Rodney Mundy sendiri, ketika datang ke Istana Sultan Omar Ali Saifuddien bagi mendapat pengesahkan Chop Mohor Sultan bagi pengambilan Pulau Labuan.

Rangkap Syair Pengiran Shahbandar Mohd Salleh “Alamat negeri di bawah perintah” telah menjadi kenyataan apabila perjanjian 1888 dan perjanjian 1905/06 telah ditandatangani yang menandakan Negeri Brunei bernaung dibawah panji-panji selama hampir satu abad.

Syukur, alhamdulillah atas kebijaksanaan dan kepintaran Sultan Hashim, Negeri Brunei telah dapat diselamatkan daripada hilang dalam peta Pulau Borneo.

Akibat daripada pengambilan Pulau Labuan, Charles Brooke terus merampas Limbang setelah memiliki Terusan 1885 dan Lawas. Muara (Breakaton) juga telah dikuasainya dan membuat kilang arang batu. Kemudian Charles Brooke terus menduduki Pulau Berambang, pulau strategik yang penghasilannya arang dan minyak.

Begitulah Ristaan Sejarah Brunei yang berlaku urutan dari kemunculan rejim Brooke di Sarawak. Kita harus bersyukur pada Allah SWT, kerana di atas semangat keberanian dan kebijaksanaan Sultan-Sultan yang memerintah ketika kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Pulau Borneo, Brunei masih mampu mempertahankan kedaulatannya sehingga ke hari ini, walaupun dalam keadaan saiznya yang kecil tapi masih mengekalkan statusnya sebagai sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka dan berdaulat.