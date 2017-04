New York ingin lebih maju dengan menyelidiki era lampau

NEW YORK – Muzium, aplikasi dan harta tanah: penduduk New York telah berehat untuk melepaskan lelah daripada desakan bandar yang tidak putus-putus untuk mencari pembaharuan dengan menyelidiki era lampau, mencari keselesaan dan keaslian dalam era yang berkembang pesat. Muzium Bandar New York, Persatuan Sejarah New York dan Persatuan Sejarah Brooklyn semuanya telah mencatat jumlah pelawat yang ramai dalam beberapa bulan ini meskipun persaingan sengit di bandar yang dipenuhi dengan aktiviti.

Ibu negeri kebudayaan dan kewangan Amerika – dan bandar dengan paling ramai penduduk – masih disinonimkan dengan pembinaan tidak henti-henti, dengan bangunan pencakar langit terbentang dari Manhattan ke Queens dan Brooklyn sekarang. Tumbuh dengan cepat di tebing Sungai Hudson di kawasan Barat adalah pembangunan harta tanah persendirian terbesar dalam sejarah AS: kawasan baru bergelar Hudson Yards yang sedang dibina.

New York masih merupakan bandar yang memperkenalkan sesuatu yang baru – barisan spontan boleh terbentuk di sekitar blok untuk membeli bagel beraneka warna terbaru. Lebih daripada 100 restoran baru dibuka setiap tahun, walaupun 80 peratus di antaranya dijangka ditutup dalam tempoh lima tahun. Namun penduduk New York kini juga amat berminat untuk meninjau semula era lampau.

“Dalam tempoh satu dekad lalu, kami telah menjadi sebuah bandar yang amat berlainan, lebih banyak menumpu pada pemeliharaan,” kata Louise Mirrer, presiden dan CEO Persatuan Sejarah New York. “Ramai orang mula berkata: sudah cukup itu, kami perlu membeku sejarah kami dan memeliharanya supaya generasi masa depan akan tahu apa yang telah berlaku di kawasan ini atau blok di sana,” tambah beliau.

Mencari jawapan yang pasti

Pada tahun 2015, Perpustakaan Awam New York melancarkan satu aplikasi, “oldNYC,” yang menjadi popular dalam membenarkan orang menggunakan gambar lama hampir kesemua jalan di Manhattan dan membandingkan mereka dengan realiti sekarang. Hasrat penduduk New York untuk menikmati era lampau juga mengubahnya kepada harta tanah, kata Jonathan Miller daripada firma penilaian Miller Samuel.

Permintaan untuk reka bentuk baru belum berkurangan, namun semakin banyak projek sedang menyepadukan elemen konsep seni bina mereka daripada era lampau, kata beliau. “Pembinaan baru mempunyai banyak butir-butir seni hiasan, tingkap lebih besar, siling lebih tinggi,” kata beliau – kesemua elemen yang menerima inspirasi daripada wajah “sebelum peperangan” yang ditakrifkan oleh New York sebagai pembinaan sebelum Perang Dunia Kedua. “Pengguna berasa selesa dengan era lampau,” katanya. “Ia bukan asing lagi dalam kehidupan mereka dan mereka mempunyai hubungan dengannya’

Perkembangan yang pesat dalam masyarakat, dirangsang oleh Internet pada umumnya dan rangkaian sosial terutamanya – dan tumpuan di sini dan sekarang ini juga sedang memberi motivasi kepada ramai orang supaya memikirkan lebih panjang mengenai masa. “Kami pastinya sedar bahawa orang amat menumpu pada sejarah sekarang, semakin mendalam,” kata Mirrer. “Mereka melihat pada sejarah untuk penjelasan dan jawapan dunia yang nampaknya mengelirukan dan tidak pasti.”

Masa lampau dan masa depan

Sarah Henry, penolong pengarah Muzium Bandar New York, berkata era lampau telah digunakan dalam cara berlainan pada masa yang berlainan. “Minat berubah terutamanya apabila timbulnya saat-saat tertekan atau krisis,” kata beliau. Baru-baru ini terdapat banyak contoh seumpama itu – serangan 11 September 2011, krisis kewangan 2008 dan sekarang pemilihan jutawan harta tanah New York Donald Trump sebagai salah seorang presiden paling tidak popular dalam sejarah.

“Tidak adanya hubungan yang tetap di antara New York dan zaman lampaunya. Terdapat sesuatu yang sentiasa dimajukan semula, dipertimbang semula, dicipta semula. Kesemuanya adalah salah satu perkara yang membentuk bandar ini dan muzium ini,” kata Henry.

Pentadbiran Trump telah merenggangkan hubungan kebanyakan orang di bandar yang dikuasai oleh Demokrat: arahan pengharaman perjalanan, rancangan untuk mengundurkan penjagaan kesihatan wanita dan mengkaji semula pembaharuan alam sekitar telah mengejutkan penduduk New York liberal. “Pada masa berlakunya dialog dan kontroversi negara, berupaya melihat pada fakta atau sejarah kami dan mencatat perbualan khusus kami dalam data dan maklumat adalah amat dihargai,” kata Henry.

“Ia memberikan pandangan yang lebih lama mengenai bandar dan negara yang membolehkan kami diberitahu tentang hala tuju kami dan di mana kami berada. Misi kami adalah untuk menghubungkan era lampau dan masa depan,” kata beliau.

Deborah Schwartz, presiden Persatuan Sejarah Brooklyn, membeirtahu AFP ia adalah trend positif yang sedang diamalkan oleh muzium pada umumnya. Muzium semakin berusaha mengaitkan era lampau dengan isu kontemporari atau semasa dan “menjadikan sejarah relevan” dalam cara yang “membuat orang berasa teruja,” kata beliau. – AFP