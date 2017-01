Peluang tinjau pendidikan di AS

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 Jan – Kedutaan Amerika Syarikat (AS) di Negara Brunei Darussalam dan EducationUSA akan menganjurkan Pameran Pendidikan Tinggi AS ke-4 pada 8 Februari ini, di Dewan Songket, Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, dan pada 9 Februari di Sekolah Menengah Sayyidina Ali (SMSA), Kuala Belait.

Perkara berkenaan telah diumumkan oleh Pegawai Perhubungan Awam di Kedutaan AS, Catherine Muller dan Penasihat EducationUSA kedutaan b erkenaan, Mayra Robles dalam sidang media yang berlangsung di Starbucks Mabohai, hari ini.

Pameran berkenaan akan melibatkan sebanyak 14 buah kolej dan universiti dengan menawarkan pelbagai program pendidikan iaitu sarjana muda, sarjana, dan lepasan ijazah. Antara kolej dan universiti yang terlibat termasuk The Aviation Institute of Maintenance, Central Washington University, Miami University, Wabash College, University of Massachusetts, University of Hawaii di Manoa, Savannah College of Art and Design, Western Michigan University, University of Northern Iowa, Temple University, American University, Fairleigh Dickinson University, Creighton University, dan LIMCollege (Fashion and Business School). Catherine Muller menyatakan, pameran itu adalah peluang yang baik bagi bakal pelajar dan ibu bapa mereka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai melanjutkan pengajian di AS.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana sokongan mereka terhadap acara ini pada setiap tahun, terutama kepada Unit Akreditasi, Bahagian Biasiswa, dan Bahagian Pengajian Tinggi yang juga akan mengambil bahagian di pameran berkenaan,” ujar beliau.

Kedutaan AS menganjurkan acara ini dengan kerjasama EducationUSA, yang mana, setiap tahun, para penasihat EducationUSA menyediakan berjuta-juta pelajar antarabangsa dengan maklumat yang tepat, menyeluruh dan terkini mengenai bagaimana untuk memohon ke kolej dan universiti di AS.

Kakitangan EducationUSA juga bekerjasama dengan profesional pendidikan tinggi AS bagi menyokong pengambilan pelajar antarabangsa.