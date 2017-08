Resepsi Hari Kemerdekaan AS

Oleh Imelda Groves HA

Gambar oleh Dean Kassim

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Ogos – Sempena Hari Kemerdekaan ke-241 Amerika Syarikat (AS), Duta Besar AS ke Brunei Darussalam telah menghoskan acara bertema ‘Hawaii – Spirit of Aloha’ di Dewan Besar Indera Samudra di Empire Hotel and Country Club, Jerudong, di sini, malam ini.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan datin.

Juga hadir ialah para pegawai kerajaan, ahli-ahli komuniti diplomatik, eksekutif perniagaan, wakil media dan jemputan lain.

Duta Besar AS, Craig Allen dalam ucapannya ringkasnya di majlis itu telah menyatakan mengenai persamaan antara Hawaii dan Brunei.

