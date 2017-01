Ribuan membantah arahan Trump

NEW YORK, 29 Jan – Lapangan terbang Amerika Syarikat (AS) berdepan bantahan baru hari ini ke atas tegahan imigresen sementara Donald Trump, yang disekat separa oleh hakim persekutuan dengan mengarahkan pihak berkuasa untuk tidak mendeportasi pelarian dan pengunjung lain yang ditahan di sempadan-sempadan AS.

Keputusan itu berbetulan dengan gelombang kemarahan dan kebimbangan di luar negara, termasuk dalam kalangan sekutu-sekutu AS, dan perhimpunan di lapangan terbang utama di seluruh Amerika Syarikat.

Sebaik Hakim Daerah AS, Ann Donnelly mengeluarkan keputusannya, Kesatuan Kebebasan Sivil Amerika (ACLU) memuat naik tweet ‘Berjaya!!!’ di akaun Twitter mereka.

“Hari ini, mahkamah berfungsi seperti yang sepatutnya sebagai benteng sebarang bentuk penindasan kerajaan atau dasar dan perintah yang tidak mengikut perlembagaan,” kata ACLU.

Namun keputusan itu, yang tidak menyentuh arahan keperlembagaan Trump, tidak dapat meredakan para pembantah di Lapangan Terbang John F. Kennedy New York, di mana ribuan orang telah berkumpul.

“Orang ramai bersedia untuk menentang tindakan ini,” kata David Gaddis.

Bantahan besar-besaran juga meletus di lapangan terbang utama, termasuk Washington, Chicago, Minneapolis, Denver, Los Angeles, San Francisco dan Dallas.

Arahan eksekutif Trump, yang ditandatangani pada Jumaat, telah menggantung ketibaan pelarian selama kira-kira 120 hari dan menyekat visa bagi pengunjung dari tujuh buah negara-negara Islam selama tiga bulan.

Bilangan sebenar mereka yang terbabit tidak dapat disahkan, namun Donnelly mengarahkan kerajaan menyenaraikan nama mereka yang ditahan di lapangan terbang AS sejak arahan dikuatkuasakan.

Mengarahkan pelancong kembali ke negara asal mereka susulan perintah Trump mendedahkan mereka kepada ‘kesan yang cukup besar dan tidak mungkin dapat dipulihkan’, tulisnya dalam keputusannya.

Hakim persekutuan kedua di Virginia juga mengeluarkan arahan sementara melarang pihak berkuasa imigresen selama tujuh hari dari mendeportasi penduduk tetap yang sah yang ditahan di Lapangan Terbang Dulles luar Washington. – AFP