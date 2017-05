Rumah Putih: Salahkan penggodam, bukan kerajaan

WASHINGTON, 16 Mei – Penasihat keselamatan negara Presiden Donald Trump mempunyai mesej kepada sesiapa yang menyalahkan agensi-agensi risikan AS bagi serangan siber yang melanda global ketika ini: Jangan tuding jari kepada Agensi Keselamatan Negara. Salahkan para penggodam.

Sejak Jumaat lepas, malware telah menjejaskan kira-kira 300,000 komputer dalam 150 negara. Fail-fail pengguna di hospital-hospital, syarikat-syarikat dan agensi-agensi kerajaan telah dituntut wang tebusan.

Pakar-pakar keselamatan siber berkata penggodam-penggodam yang tidak diketahui menggunakan satu lubang dalam perisian Microsoft yang ditemui oleh Agensi Keselamatan Negara. Lubang itu didedahkan apabila dokumen-dokumen NSA dibocorkan dalam talian.

Brad Smith, peguam am dan eksekutif naib presiden Microsoft, menyalahkan sebahagiannya kepada kerajaan AS, mengkritik agensi-agensi perisikan AS kerana “mengumpul” kod perisian yang boleh digunakan oleh para penggodam. – AP