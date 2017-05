Tingkatkan usaha laksana transformasi

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Mei – Selaras dengan salah satu matlamat utama Wawasan 2035 iaitu ‘Meningkatkan Kualiti kehidupan Rakyat’, Jabatan Bomba dan Penyelamat hendaklah terus berusaha membuat transformasi dengan memantapkan peranan serta keupayaan dalam memeduli keselamatan penduduk di negara ini.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong berkata, cabaran terbesar yang dihadapi pada masa ini adalah bagaimana untuk terus maju meningkatkan kualiti dan kapasiti secara berhemah dengan menggunakan sumber-sumber yang terhad.

Yang Berhormat Pehin menekankan perkara ini semasa menyampaikan ucapan pada Upacara Perbarisan Sempena Sambutan Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-57 tahun 2017 yang berlangsung di Padang Kawad Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Lapangan Terbang Lama Berakas, di sini, hari ini.

Dalam ucapannya itu, beliau mengongsikan bahawa sepanjang tahun 2016, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mencatatkan 130 kejadian kebakaran bangunan dan rumah membabitkan kerugian bernilai $7.6 juta sementara nilai harta yang berjaya diselamatkan ialah sebanyak $16 juta.

Jabatan bomba dan Penyelamat juga telah mencatatkan sebanyak 5,488 insiden kecemasan yang merangkumi insiden kemalangan jalan raya, mencari dan menyelamat mangsa sesat, lemas, panggilan bencana (tanah susur, atap terbang) dan panggilan kecemasan lain.

Dalam pada itu, beliau juga telah menyentuh mengenai perkhidmatan EMAS, yang menurutnya diperkenalkan pada 1 November 2016 untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan operasi kecemasan khususnya.

“Perkhidmatan ini juga mengambil kira konsep pendekatan Whole Government dan boleh dilaratkan menjadi Whole of Natioan Approach. Pendekatan ini telah dapat mengatasi beberapa isu yang dihadapi,” ujarnya.

Yang Berhormat Pehin juga berkata, usaha untuk mengurangkan kejadian kebakaran memerlukan usaha dalam pelbagai komponen.

Sejajar dengan peranan kerajaan dengan inisiatif Ease of Doing Business Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mengambil langkah untuk meneliti semula beberapa prosedur yang ada bagi memastikan ia tidak menjadi penghalang kepada inisiatif tersebut. Salah satu inisiatif yang sedang diteliti oleh pihak jabatan ini adalah dengan menggunakan kaedah Perkongsian Awam Swasta (PPP).

Yang Berhormat Pehin juga menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan demi dan menjadi masyarakat resilient yang mengamalkan budaya bersiap siaga.