UK kekal pilihan utama pengajian luar negara

Oleh Syahmi Hassan

Gambar oleh Dean Kassim

BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Jan – United Kingdom (UK) masih menjadi pilihan pertama pelajar Brunei yang bercita-cita melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara, kerana kualiti pendidikan yang tinggi dan kursus yang ditawarkan di UK.

Walaupun terdapat sedikit penurunan daripada segi jumlah, akan tetapi masih terdapat lebih 2,000 rakyat Brunei yang menuntut di universiti-universiti Britain, yang mana jumlah berkenaan merupakan 80 peratus daripada jumlah keseluruhan rakyat Brunei yang melanjutkan pelajaran di luar negara.

Perkara berkenaan telah ditekankan oleh Pemangku Pesuruhjaya Tinggi British, Ben Boddy semasa Pameran Pendidikan UK yang diadakan oleh British Council di Dewan Utama Indera Samudra, The Empire Hotel & Country Club, hari ini.

Antara sebab di sebalik populariti berkenaan, Ben Boddy menjelaskan, universiti-universiti di UK menawarkan pendidikan terkemuka di dunia dengan penyelidikan canggih.

“Keyakinan adalah satu lagi faktor dalam memilih universiti-universiti British. Kebanyakan pemimpin di negara ini, daripada menteri hingga pegawai-pegawai kerajaan, pemimpin perniagaan serta badan kehakiman pernah menuntut di UK.

“Rakyat Brunei yang mempunyai latar belakang pendidikan berasaskan UK juga berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan di peringkat global,” tambah beliau.

Sebanyak 34 universiti dan kolej British telah mengambil bahagian dalam pameran berkenaan tahun ini, di mana wakil dari setiap institusi memberikan nasihat kepada pelajar mengenai pelbagai topik, antaranya kursus, yuran, penginapan dan setiap aspek pembelajaran di UK.

Pameran yang diadakan setiap tahun itu bertujuan untuk terus berperanan sebagai tempat sehenti bagi bakal pemegang biasiswa dan keluarga mereka.

Pakar-pakar dari Kementerian Pendidikan, termasuk Unit Biasiswa juga berada di sana untuk membimbing pengunjung terhadap prosedur dalam memohon biasiswa.

Selain itu, CfBT Education Services juga hadir bagi membantu dari segi persoalan mengenai International English Language Testing System (IELTS) iaitu sijil kecekapan dalam Bahasa Inggeris yang dimestikan/diperlukan bagi universiti-universiti di UK.

Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) juga turut berada di pameran berkenaan bagi membantu pelajar yang berminat dalam pakej pinjaman wang pelajar dan kewangan.

Seminar juga diadakan serentak yang membolehkan para pengunjung untuk mendengarkan penjelasan lebih mendalam daripada pelbagai institusi. Seminar memfokuskan terhadap ‘Personal Statements: What are UK Universities looking for?’, ‘How to choose the Right Course’ dan ‘Financing your Future’.

Selain itu, hadiah-hadiah turut diberikan kepada mereka yang melengkapkan kaji selidik semasa pameran tersebut.

Turut hadir di Pameran Pendidikan UK ialah Pengarah Pendidikan dan Kemasyarakatan British Council, Malaysia, Clare Walker dan Cecile Dasal dari British Council Brunei.